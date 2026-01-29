Петр Ян объяснил, почему переживал из-за первого боя с Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о своей реакции на победу в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Первые впечатления после поединка… Безусловно, это осознанные чувства самореализации, той работы, которую я не сделал в первом бою. И это было для меня очень важно, так как прошло достаточно времени после первого поединка. И всё это время я знал, что не смог поработать в первом бою. И это меня очень цепляло», — сказал Ян в интервью Нурлану Сабурову.