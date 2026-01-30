Боксер Дэвис вышел из тюрьмы

Саймон Стекель, являющийся адвокатом чемпиона WBA в лёгком весе в отпуске американца Джервонты Дэвиса, сообщил, что его подопечный вышел под залог после ареста в Майами по обвинению в домашнем насилии, незаконном лишении свободы и попытке похищения.

Согласно имеющейся информации, Дэвис был доставлен в исправительное учреждение в Майами. После того как он предстал перед судьёй округа Майами-Дейд, Дэвис вышел под залог, сумма которого составила $ 16 тыс.