Хабиб высказался о бое Фьюри и Махмудова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым.

Ранее стало известно, что бой пройдет 11 апреля в Великобритании. Трансляция будет доступна на Netflix.