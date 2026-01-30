$76.0390.98

Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о жизни в ОАЭ.

Хабиб назвал самое безопасное место в мире
«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу – и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», – сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

