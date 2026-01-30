Царукян ждет увольнения Пимблетта из UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян резко раскритиковал бойцовский уровень англичанина Пэдди Пимблетта, заявив о желании, чтобы в UFC приняли решение уволить Плохиша из организации.

