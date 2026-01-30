Монсон ответил, почему выбрал Россию

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал, почему принял решение перебраться в Росиию. Монсон является уроженцем США. В середине декабря 2023 года Джефф сообщил, что больше не является американским гражданином.

