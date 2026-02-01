Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Австралиец Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC 325, который прошел в Сиднее.

Это был уже второй поединок между этими бойцами. В апреле 2025 года они встречались за вакантный титул чемпиона в полулегком весе, и тогда Волкановски победил единогласным решением судей.

Лопес явно горел желанием взять реванш, но опытнейший австралиец и на этот раз превосходил оппонента почти во всем. И как результат по итогам пяти раундов все три судьи отдали победу Волкановски - двое судей поставили 49-46, 49-46 и один 50-45 в его пользу.

У австралийца теперь 28 побед и 4 поражения, его соперник проиграл седьмой бой при 27 победах.