Титульник Нурмагомедова и турнир АСА. Главные бои недели

Ещё в программе большой поединок Куниева в UFC, кула́чка и много бокса.

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния. В мире ММА особняком стоит турнир PFL, где состоятся сразу два титульных поединка с участием россиян, в том числе в клетку вернётся непобеждённый Усман Нурмагомедов. Также стоит отметить юбилейный турнир АСА, в рамках которого пройдёт много интригующих боёв. В профессиональном боксе состоится сразу несколько турниров с чемпионскими поединками. А в кулачных боях на пояс претендует Андрей Орловский.

В ночь с 5 на 6 февраля. Альберт Рамирес – Леррон Ричардс

В Монреале состоится вечер профессионального бокса с титульным поединком в полутяжёлом весе. Но в ринг выйдет не Дмитрий Бивол, владеющий тремя поясами, и не Дэвид Бенавидес, а Альберт Рамирес – временный чемпион по линии WBA. Альберт пока так и не получил шанс сразиться за полноценный титул, поэтому ему приходится защищать временный пояс. Венесуэлец имеет идеальный рекорд 22-0, при этом 19 поединков он завершил досрочно. Ходили разговоры, что Рамирес может провести бой против экс-чемпиона мира Александра Гвоздика или известного российского боксёра Шарабутдина Атаева, но в итоге в соперниках у Альберта оказался Леррон Ричардс. В активе британца 19 побед при одном поражении, однако, конечно, фаворитом в предстоящем поединке видится Рамирес.

6 февраля. Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов

В Москве состоится масштабный юбилейный турнир лиги АСА – АСА 200. Возглавит его титульный поединок в среднем весе: доминирующий чемпион Магомедрасул Гасанов будет проводить очередную защиту против бывшего чемпиона в полусреднем дивизионе и экс-бойца UFC Альберта Туменова. Магомедрасул не проигрывает больше 10 лет: оба поражения в карьере он потерпел в 2015 году. С тех пор Гасанов выиграл 16 поединков, стал чемпионом лиги в среднем весе и пять раз защитил пояс. Очередным его соперником станет выходец из полусреднего веса Альберт Туменов. Туменов в своё время выступал в UFC, провёл там восемь поединков, в том числе против будущего чемпиона Леона Эдвардса – так что опыта у Альберта много. После возвращения в Россию Туменов завоевал пояс АСB, позже стал чемпионом АСА. Теперь он поднимается в весе и впервые подерётся в среднем дивизионе.

6 февраля. Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев

На турнире АСА 200 состоится ещё один титульный бой – в наилегчайшем весе. Азамат Пшуков будет защищать пояс в поединке против Анатолия Кондратьева. И на бумаге это крайне интересный поединок. Азамат из тех бойцов, которые умеют плотно бить, несмотря на весовую категорию, в его активе восемь побед нокаутами. Но и Анатолий Кондратьев вполне неплохо чувствует себя в стойке, в последнем поединке он сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона лиги Азамата Кеферова и готов преподнести ещё один сюрприз в поединке с его тёзкой.

6 февраля. Биберт Туменов – Александр Грозин

В карде юбилейного турнира ACA 200 состоится интересный поединок в лёгком весе. Биберт Туменов разделит клетку с Александром Грозиным. Туменов – боец, обладающий мощным ударом и способный нокаутировать любого соперника. Из 15 победных поединков 11 он завершил досрочно, сейчас Биберт идёт на серии из пяти побед (четыре нокаута). Но Уральский гангстер Александр Грозин закалён в поединках с серьёзной оппозицией, всегда выходит в клетку, оставляя все силы и закатывая яркие бои, так что Туменову точно не стоит недооценивать своего соперника.

7 февраля. Усман Нурмагомедов – Альфи Дэвис

В Дубае пройдёт масштабный турнир PFL, в котором состоятся сразу два титульных боя с участием российских бойцов. Особое внимание приковывает поединок непобеждённого Усмана Нурмагомедова – действующего чемпиона лиги, который встретится с победителем Гран-при прошлого сезона Альфи Дэвисом. Нурмагомедов продолжает выступать в PFL и является главной звездой промоушена. В прошлом году Усман дважды победил ирландца Пола Хьюза и укрепился в статусе чемпиона лиги, теперь ему предстоит защита против британца Альфи Дэвиса, который уже успел неприятно удивить российских фанатов в 2025 году. Дэвис успешно дошёл до финала Гран-при, где оказался сильнее Гаджи Рабаданова – победителя Гран-при 2024 года. Этот успех позволил Дэвису претендовать на титул Нурмагомедова, и Альфи обещает удивить бойцовский мир ещё раз. Но, конечно, Усман с таким раскладом не согласен.

В соглавном событии турнира PFL в Дубае пройдёт титульный бой в полусреднем весе между двумя российскими бойцами – Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым. Курамагомедов известен по своим выступлениям в АСВ и Bellator, в Bellator Рамазан даже стал чемпионом, победив в июне 2024 года Джейсона Джексона. Правда, с тех пор Курамагомедов в клетке не появлялся: на его счету 13 побед в 13 поединках. В соперниках у него будет Шамиль Мусаев, который тоже не выступал больше года. В 2024-м Шамиль катком проехался по Гран-при PFL, в том числе одолев соотечественников Мурада Рамазанова и Магомеда Умалатова, но с тех пор не дрался. На бумаге это крайне интригующий бой, особенно для российских фанатов.

7 февраля. Маккашарип Зайнуков – Амин Аюб

В карде турнира PFL состоятся и другие поединки с участием российских бойцов. Так, в клетку выйдет ученик Абдулманапа Нурмагомедова и член команды Хабиба Маккашарип Зайнуков, который встретится с французом Амином Аюбом. Маккашарип идёт на серии из семи побед, в том числе три из них он одержал в PFL. В прошлом году Зайнуков отметился поединком с Арманом Царукяном в лиге Karate Combat, но уступил решением судей. Теперь Маккашарип проведёт очередной поединок в PFL, в соперниках у него будет опытный француз Амин Аюб, имеющий опыт выступлений в Brave и Ares и идущий на серии из восьми побед.

В ночь с 7 на 8 февраля. Ник Болл – Брэндон Фигероа

В Ливерпуле, Англия, состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его одна из главных звёзд британского бокса на сегодняшний день непобеждённый чемпион мира WBA в полулёгком весе Ник Болл. Ника активно сватали на поединок с легендарным Наоей Иноуэ, но японец в итоге выбрал вариант с соотечественником Дзюнто Накатани, а Болл будет защищать свой чемпионский пояс. В соперниках у него окажется Брэндон Фигероа, который в 2025 году уже претендовал на титул WBC, однако уступил чемпиону Стивену Фултону. Теперь Фигероа совершит вторую попытку стать чемпионом мира: в его активе 26 побед при двух поражениях, причём 19 побед он одержал нокаутами.

В ночь с 7 на 8 февраля. Ризван Куниев — Жаилтон Алмейда

В Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 266, в карде которого будет за кого поболеть и российским любителям единоборств. В главном карде турнира особое внимание приковывает поединок тяжеловесов: российский боец Ризван Куниев разделит клетку с Жаилтоном Алмейдой. Для Куниева это будет второй поединок в лучшей лиге мира, и ему вновь дали топового соперника. Дебютировал Ризван в бою с Кёртисом Блэйдсом и уступил пятому номеру рейтинга раздельным решением судей. Теперь Куниеву предстоит бой против шестого номера рейтинга Жаилтона Алмейды, который недавно проводил претендентский поединок с Александром Волковым — большой шанс для Куниева.

В ночь с 7 на 8 февраля. Саид Нурмагомедов — Джавид Башарат

В карде турнира UFC Fight Night 266 состоится поединок ещё одного российского бойца — Саида Нурмагомедова. Ему предстоит провести бой против Джавида Башарата. Для карьеры Саида это, пожалуй, определяющий поединок: в последних четырёх боях он одержал только одну победу, в прошлом году проиграл дважды и оказался на грани увольнения. Нурмагомедову нужно проявить себя в бою с Башаратом, чтобы сохранить место в лиге. Джавид тоже идёт на серии из двух поражений, поэтому и он будет максимально настроен на предстоящий поединок.

В ночь с 7 на 8 февраля. Андрей Орловский — Бен Ротуэлл

В США пройдёт турнир по кулачным боям известной лиги BKFC. В главном событии состоится титульный поединок в тяжёлом весе между двумя экс-бойцами UFC Андреем Орловским и Беном Ротуэллом. Орловский после увольнения из UFC пробует себя в разных дисциплинах, в том числе в кулачных боях. Одна победа в BKFC подарила ему титульный бой против чемпиона Бена Ротуэлла. В кулачных боях у Ротуэлла гораздо больше опыта, на его счету четыре победы в четырёх боях, так что Орловскому придётся крайне тяжело.