Российские боксеры сделали фотографию с украинцем Усиком

Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сделали совместную фотографию с украинцем Александром Усиком на церемонии вручения награды боксеру года по версии американского журнала The Ring. Соответствующий снимок в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) опубликовал Бетербиев.

На фото также присутствует президент World Boxing представитель Казахстана Геннадий Головкин. Бивол входил в число пяти претендентов на звание боксера года. Награду получил американец Теренс Кроуфорд.

"Мне приятно быть участником церемонии", - подписал фотографию Бетербиев.

Бивол владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Бетербиев является бывшим абсолютным чемпионом мира. Усик - чемпион мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.