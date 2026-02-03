Евлоев отреагировал на анонс боя с Мерфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал анонс поединка с британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Я иду за тем, что принадлежит мне!» — написал Евлоев в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Ранее Волкановски дал прогноз на бой между Евлоевым и Мёрфи.

Мовсар Евлоев опубликовал видео с силовой тренировки