Джонс заявил, что не сможет провести схватку по борьбе с Кормье

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, что не сможет провести схватку по правилам борьбы с членом Зала славы UFC соотечественником Даниэлем Кормье из-за серьёзных проблем со здоровьем.

«У меня тяжёлый артрит, большинство людей об этом не знает. Мой левый тазобедренный сустав поражён артритом… В последний тренировочный лагерь я ложился спать с дикой болью. У меня есть трёхлетний сын, и я хочу сохранить то, что осталось от моих бёдер, чтобы играть с ним», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.