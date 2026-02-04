Букмекеры оценили шансы экс-футболиста Рамоса выиграть дебютный бой в боксе

Букмекеры оценили шансы бывшего испанского футболиста Серхио Рамоса выиграть дебютный бой в боксе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

22 августа в Катаре экс-игрок проведет поединок с бывшим кикбоксером и блогером Эндрю Тейтом. Американец считается явным фаворитом, коэффициент на его победу составляет 1,20.

На победу Рамоса можно поставить с коэффициентом 8,10. Встреча пройдет в весовой категории до 88,5 килограмма и продлится максимум шесть раундов по три минуты.

26 января сообщалось о том, что Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital готов купить «Севилью». Сумма сделки составит 450 миллионов евро.