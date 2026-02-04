Кроуфорд назвал сложнейшего соперника в карьере

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд назвал своего сложнейшего соперника в карьере.

– Канело был самым сложным соперником, с которым ты когда-либо дрался?

– Нет. Им был Гамбоа. Наш поединок прошёл в лёгком весе, — приводит слова Кроуфорда портал Ready to Fight.

Кроуфорд провёл бой с экс-чемпионом мира в лёгком весе кубинцем Юриоркисом Гамбоа 28 июня 2014 года в Омахе (штат Небраска, США). Американец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, Кроуфорд успешно провёл первую защиту титула WBO, одержав 24-ю победу подряд.