Мейвезер требует сотни миллионов долларов от американского телеканала

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший подал в суд на американский телеканал Showtime, сообщает издание TMZ.

По информации ресурса, Мейвезер обратился в калифорнийский суд, заявив, что стал жертвой финансового мошенничества, совершенного его бывшим советником Элом Хэймоном при участии президента Showtime Стивена Эспинозы. Согласно стороне обвинения, в результате многолетнего сотрудничества Хэймон присвоил себе около $ 340 миллионов.

Отметим, что в иске фигурирует утраченная часть гонорара за бой против Мэнни Пакьяо, состоявшийся в мае 2015 года, а также за поединок против Конора Макгрегора, состоявшийся в августе 2017 года.