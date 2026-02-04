Джон Джонс выбрал лучший нокаут в истории UFC

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс признался, что считает нокаут в первом бою между англичанином Майклом Биспингом и соотечественником Дэном Хендерсоном, который состоялся на турнире UFC 100.

«О, чувак… нокаут Дэна Хендерсона в бою с Майклом Биспингом. Это было просто эпично», — сказал Джонс в интервью порталу sportsnet.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.