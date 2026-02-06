Гэтжи высказался о возможном бое с Топурией

Джастин Гэтжи высказался о возможном бое с Илией Топурией, обозначив сроки
Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом дивизиона Илии Топурии. По словам Гэтжи, он рассчитывает, что противостояние между ними может состояться на турнире UFC в Белом доме в июне нынешнего года.
«Он должен быть готов, потому что я должен драться с ним в июне на турнире в Белом доме. Именно поэтому я и вышел на бой за временный титул», — сказал Гэтжи на канале Paramount UFC в YouTube.
В общей сложности на счету Гэтжи в ММА 27 побед при пяти поражениях. На счету Топурии 17 побед и ни одного поражения.