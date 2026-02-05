Хелиф готова пройти генетическое тестирование для участия в ОИ‑2028

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира, победившая на Олимпиаде 2024 года в Париже, заявила, что готова пройти генетическое тестирование, если его организует Международный олимпийский комитет (МОК).

© Матч ТВ

В 2025 году Всемирная федерация бокса (World Boxing), которая будет курировать соревнования по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе (США), объявила, что введет обязательное гендерное тестирование для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. В сентябре Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing, согласно которому ей запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации без предварительного гендерного тестирования.

— Конечно, я готова выполнить любое требование, предъявляемое ко мне для участия в соревнованиях. Они должны защищать женщин, при этом не причиняя вред другим девушкам. Когда World Boxing опубликовала мое имя, это вызвало у меня новый кризис, а также спровоцировало новые дискуссии и кампанию против меня. Я не сдамся, пока не добьюсь справедливости, потому что знаю, что справедливость на моей стороне. Я родилась такой. Конечно, у меня есть гормональные отклонения. Но я снижаю уровень тестостерона по рекомендации врача. В боксе не все зависит от уровня тестостерона. Бокс основан на интеллекте, опыте и дисциплине. Я не трансгендер*. Я женщина. Я хочу жить своей жизнью. Произошедшее во время Олимпийских игр нанесло мне психологическую травму. Но я все еще здесь. Я все еще борюсь и занимаюсь боксом, — сказала Хелиф CNN.

* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.