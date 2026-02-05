Бой Нурмагомедова на турнире UFC отменен

$76.9191.11

Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)

Саид Нурмагомедов не выступит 8 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе, сообщил «Вестник ММА».

Нурмагомедов не смог получить визу в США. Соперником россиянина должен был стать британец Джавид Башарат.

В прошлом бою Нурмагомедов проиграл Брайсу Митчеллу единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле 2025-го.

