Бой Нурмагомедова на турнире UFC отменен

Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)
Саид Нурмагомедов не выступит 8 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе, сообщил «Вестник ММА».
Нурмагомедов не смог получить визу в США. Соперником россиянина должен был стать британец Джавид Башарат.
В прошлом бою Нурмагомедов проиграл Брайсу Митчеллу единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле 2025-го.
