Монсон ответил, что его удивило в русских

Ветеран смешанных единоборств (ММА), депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал, чем его поражают русские люди. Именитый спортсмен назвал черты характера, которые произвели на него наибольшее впечатление.

«Один из самых частых вопросов: «Что тебя удивило в русских?» Делился этим раньше и повторю снова: меня поразила ваша искренность. За внешней сдержанностью скрывается настоящее тепло. И когда вы находите время для разговора — чувствуется, что это важно. Спасибо, что развеиваете мифы просто тем, какие вы есть», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.