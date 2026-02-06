Экс-боец UFC Дудакова рассказала, как реагировала на хейт

27-летняя российская спортсменка Виктория Дудакова, выступающая в смешанных единоборствах, рассказала, как реагировала на хейт после скандального ухода из UFC.

«Да никак. У меня отключены уведомления вообще везде, и я ничего не видела, не заходила в паблики и не читала личные сообщения. Гасанали, мне кажется, было тяжелее, чем мне, потому что он всё это просмотрел. А я ничего не смотрела. Сейчас я читаю сообщения, но не всегда захожу в запросы», — сказала Дудакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем поединке в UFC, который состоялся в январе 2025 года, Виктория проиграла техническим нокаутом Фатиме Клайн, а после боя поругалась со своим тренером.