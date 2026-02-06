Усман пожалел Рахмонова

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о проблемах со здоровьем у Шавката Рахмонова.

Ранее стало известно, что Рахмонов снова перенес операцию на ноге. В последний раз он дрался в декабре 2024-го, когда единогласным решением судей победил Иэна Гэрри.