Усман пожалел Рахмонова

Камару Усман: «Мне жаль Рахмонова. Ему стоит задуматься о серьезных переменах»
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о проблемах со здоровьем у Шавката Рахмонова.
Ранее стало известно, что Рахмонов снова перенес операцию на ноге. В последний раз он дрался в декабре 2024-го, когда единогласным решением судей победил Иэна Гэрри.
«Мне жаль Шавката. Потому что все, о чем мечтает любой спортсмен, – это быть здоровым, выступать, обеспечивать семью. Но, к сожалению, для него все складывается иначе. Он продолжает получать эти травмы. Я бы на его месте сказал себе: «Давайте найдем новый зал и проведем тренировочный лагерь по-другому». Если ты действительно хочешь продолжать этим заниматься, то нужно заботиться о своем теле. Если у тебя все еще есть амбиции стать чемпионом, то стоит задуматься о серьезных переменах», – сказал Усман.
