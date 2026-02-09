Экс-чемпион мира по боксу назвал Усика "мусором"

57-летний член Зала славы боксёрской славы, а также бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони резко высказался в адрес непобеждённого украинца Александра Усика.

«Ваш Усик просто мусор. Если бы он дрался в мою эпоху, его били бы слева и справа без всяких шансов. Усик посредственен. Он не великий. Знаете почему? Ни один из этих современных боксёров не является одним из величайших в истории. Сейчас не так, как было в мою эпоху. Они ни с кем не дерутся. Они просто не хотят драться. Единственный способ стать великим – это выходить на ринг против великих соперников. Я бы нокаутировал этого украинца без всяких проблем. Современные супертяжёлый вес – это совсем не тот уровень», – приводит слова Тони портал Bloody Elbow.