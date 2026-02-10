Стерлинг намерен стать запасным для боя Евлоев – Мерфи

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг заявил, что намерен стать запасным бойцом для поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

