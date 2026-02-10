Махачев обратился к Джошуа

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев оставил послание бывшему чемпиону мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцу Энтони Джошуа.

© Чемпионат.com

«2-3 года совершенствуйся в борьбе и стань бойцом ММА», — написал Махачев в комментариях под публикацией Джошуа в социальной сети.

На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В начале января дядя Энтони сообщил, что его племянник завершил карьеру в боксе.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа встретился с Хабибом в Дубае.