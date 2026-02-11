Царукян раскрыл, что ест между боями

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о своём питании в период между боями и объяснил, какую кухню предпочитает вне тренировочного режима. По словам спортсмена, в лагере его рацион полностью контролируется, однако в остальное время он может позволить себе некоторые послабления.

«Когда я в лагере, всё под контролем: мне ежедневно подсчитывают рацион, поэтому у меня нет проблем с весогонкой. Иногда мой нутрициолог говорит: «Если вес в норме, ешь что хочешь». Обычно я выбираю итальянскую кухню или суши — это всё же здоровая еда. Бургеры я ем только для видео, я не их фанат», — сказал Царукян на канале Деметриуса Джонсона в YouTube.