Жорж Сен-Пьер намекнул на возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал в соцсети X сообщение, которое фанаты расценили как намёк на возможное возвращение в октагон.

«Я люблю уходить… но я обожаю возвращаться», — написал 44-летний канадец, сопроводив слова эмодзи дома и красного сердца.

Поклонники мгновенно связали пост с предстоящим историческим турниром UFC на лужайке Белого дома, который запланирован на 14 июня. Президент промоушена Дана Уайт ранее обещал собрать для этого ивента лучший кард в истории.

Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году с рекордом 26-2. На протяжении многих лет он считается одним из величайших бойцов в истории ММА.