Махачев ответил, проведет ли поединок в Белом доме

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался по поводу возможного участия в турнире в Белом доме летом 2026 года.

— А как насчёт боя в Белом доме в Вашингтоне? Думаешь об этом?

— Это тоже одна из арен, где я, возможно, проведу свой следующий поединок. У нас месяц Рамадан, когда я не тренируюсь месяц, а после этого я постепенно начну свой тренировочный лагерь и буду готов. Будет это Белый дом или другие даты — я буду готов, — приводит слова Махачева сербское издание Telegraf.

В последнем поединке Ислам одолел австралийца Джека Делла Маддалену, выиграв чемпионство в полусреднем весе.