Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»

Даниэль Кормье объяснил, почему Джастин Гейджи получил бой за временный титул.

Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул
«UFC поставили Пимблетта против Гейджи. Если бы выиграл Пимблетт – у них была бы звезда для боя с Топурией. Выиграл Гейджи – у них американец с поясом, и как раз подоспел турнир у Белого дома в июне. Это был беспроигрышный вариант. Честно говоря, не понимаю, как мы этого сразу не увидели. Все спрашивали: «Почему не Царукян?» А теперь все встало на места. Потому что в Белый дом едет американец с поясом», – сказал Кормье.

Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.

