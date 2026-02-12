Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»
Даниэль Кормье объяснил, почему Джастин Гейджи получил бой за временный титул.
«UFC поставили Пимблетта против Гейджи. Если бы выиграл Пимблетт – у них была бы звезда для боя с Топурией. Выиграл Гейджи – у них американец с поясом, и как раз подоспел турнир у Белого дома в июне. Это был беспроигрышный вариант. Честно говоря, не понимаю, как мы этого сразу не увидели. Все спрашивали: «Почему не Царукян?» А теперь все встало на места. Потому что в Белый дом едет американец с поясом», – сказал Кормье.
Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.
Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»
Захарян не сыграет с «Реалом» в субботу, сообщили в «Сосьедаде»: «Посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо»
Зарплата Анаса выросла до 80 млн рублей в год в минском «Динамо». Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт на 2 года
Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»
Захарян не сыграет с «Реалом» в субботу, сообщили в «Сосьедаде»: «Посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо»
Зарплата Анаса выросла до 80 млн рублей в год в минском «Динамо». Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт на 2 года