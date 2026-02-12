Монсон высказался о возможном бое Махачева и Топурии

Российский боец Джефф Монсон заявил «Матч ТВ», что у чемпиона UFC Ислама Махачева будет заметное преимущество в бою против чемпиона в легком весе Илии Топурии.

© Матч ТВ

Ранее Махачев заявил, что готов провести бой против Топурии или выступить на турнире в Белом доме.

— Махачев — игрок совершенно другого уровня. Думаю, что Ислам одержит убедительную, но непростую победу, — сказал Монсон «Матч ТВ».

Махачев — первый представитель России, сумевший завоевать чемпионский пояс UFC в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом в легком весе, а в ноябре 2025 года победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе. Махачеву 34 года, за карьеру в MMA он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что в 2026 году американский Белый дом примет турнир UFC, который состоится 14 июня. Спортивное мероприятие станет частью празднования 250‑летия независимости США. Октагон будет установлен на лужайке перед президентской резиденцией. Ожидается, что в рамках турнира состоится не менее шести титульных боев UFC.

