Боец Ромеро назвал самого опасного соперника для Чимаева

Чемпиону UFC Хамзату Чимаеву нельзя снижать требования к себе и своим выступлениям, так как это может привести к падению результатов, заявил «Матч ТВ» экс‑претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро.

На UFC 319 в августе уроженец Чечни Чимаев, выступающий за ОАЭ, единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом организации в средней весовой категории. В ММА 31‑летний Чимаев одержал 15 побед в 15 боях.

— Кого сейчас видите самым опасным соперником для Хамзата Чимаева в UFC?

— У Хамзата в дивизионе много опасных соперников. Самый опасный — он сам. Если Чимаев «поймает звезду», будет думать, что он какой‑то неуязвимый, то такие действия приведут его к яме.

Самое важное, что должен делать любой боец — это бороться с собственной головой. Потому что если спортсмен начнет западать на свою звезду, то сразу ослепнет. Всю свою карьеру он зарабатывал себе баллы и авторитет, а это самое важное. Главное, чтобы Хамзат не потерял голод к единоборствам, — сказал Ромеро «Матч ТВ».

