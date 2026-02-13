Боец UFC ответил, кто круче — Месси или Роналду

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, признался, что в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду отдаёт предпочтение португальцу, поскольку наблюдал за его карьерой с самого начала.

– А кто круче: Месси или Криштиану Роналду?

– Для меня Криштиану, потому что я за его карьерой изначально следил, как только он появился на радарах. А Месси… Как-то не особо я успел за его карьерой проследить и как-то насладиться его путём, — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

