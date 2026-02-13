Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Хамзата Чимаева.

«Это был бы громкий бой. Я, наверное, единственный, кто может победить Чимаева. Честно говоря, у Чимаева борьба хуже, чем у Энтони Эрнандеса. Я говорю про темп ведения боя, стиль. На протяжении пяти раундов Эрнандес более сильный борец. Но в стойке Чимаев лучше. Кстати, ситуация с Чимаевым мне кажется странной. Вы [UFC] сделали чемпионом парня, который дерется раз в год. Парня, которому вообще не нужно драться. Он ведь не нуждается в деньгах – ему дарят «Гелендвагены». Он будет просто сидеть, пока его не вынудят принять бой. Поэтому, если говорить о нашем дивизионе с финансовой точки зрения, сейчас выгоднее не гнаться за титульником, а просто регулярно выступать», – сказал Стрикленд.

21 февраля Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом в главном событии турнира UFC в Хьюстоне.