Главные бои недели: турнир UFC и возвращение Гарсии

Нас ожидает насыщенная программа.

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния и яркие поединки. UFC возвращается с очередным турниром, в котором определится один из главных претендентов на пояс Хамзата Чимаева. В боксе пройдёт масштабный турнир в Лас-Вегасе с тремя титульными поединками, в том числе в ринг вернётся скандальный Райан Гарсия. А в российских лигах состоятся турниры по смешанным единоборствам от RCC и Fight Nights.

20 февраля. Кямран Аббасов – Убайдула Тагиров

В Сочи пройдёт турнир по ММА Fight Nights 144. В главном событии вечера состоится первый поединок в рамках нового Гран-при в тяжёлом весе, в котором сойдутся экс-чемпион Hardcore MMA Убайдула Тагиров и экс-чемпион ONE Championship Кямран Аббасов. За Аббасова говорит его колоссальный опыт, в активе Кямрана 30 поединков, из которых 23 он выиграл. Но Тагирова это не смущает: он идёт с рекордом 7-1 и на серии из трёх побед, так что поединок обещает быть крайне интересным.

21 февраля. Валерий Мясников – Самуил Шелест

В Екатеринбурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 38. В главном событии вечера зрители увидят поединок Валерия Мясникова и Самуила Шелеста. Мясников у многих фанатов ассоциируется с поединками на голых кулаках, ещё не так давно Валерий был лидером P4P лиги RCC Hard. Теперь Мясников решил вернуться к ММА, где выступал до кула́чки. В активе Валерия есть поединки в АСА, Fight Nights, а в М-1 он и вовсе был претендентом на пояс. В соперниках у Мясникова Самуил Шелест – крепкий боец, в активе которого шесть побед в семи последних боях, и он жаждет записать в своё резюме большое имя Мясникова.

В ночь с 21 на 22 февраля. Шон Стрикленд – Энтони Эрнандес

В США состоится турнир UFC Fight Night 267, в главном событии которого пройдёт поединок двух топовых средневесов. Бывший чемпион Шон Стрикленд разделит клетку с Энтони Эрнандесом. По сути, это поединок за статус одного из главных претендентов на чемпионский пояс: Стрикленд располагается на третьей строчке в рейтинге, Энтони Эрнандес – на четвёртой, выше только Дрикус дю Плесси, который уже провалил титульник против Хамзата Чимаева, и Нассурдин Имавов. Так что яркая победа одного из бойцов в этой паре сильно увеличит его шансы получить поединок с Хамзатом Чимаевым. Шон выходит на бой после поражения от Дрикуса дю Плесси в титульном реванше, а у Энтони Эрнандеса вторая по продолжительности победная серия в дивизионе после Борза: на счету американца восемь побед, и он мчит к чемпионскому поясу.

В ночь с 21 на 22 февраля. Сергей Спивак – Анте Делия

В главном карде турнира UFC Fight Night 267 пройдёт поединок в тяжёлом весе между седьмым и девятым номерами рейтинга Сергеем Спиваком и Анте Делией соответственно. Интересно, что оба выходят на бой после поражений от Вальдо Кортес-Акосты и, конечно, нацелены поражения закрыть. Для Спивака это и вовсе может стать определяющим моментом в дальнейшей карьере в UFC: у молдавского бойца три поражения в четырёх последних боях, и ещё одно может поставить крест на его карьере в лучшей лиге мира. Поэтому на поединок оба бойца выйдут крайне мотивированными.

В ночь с 21 на 22 февраля. Марио Барриос – Райан Гарсия

В Лас-Вегасе состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок за пояс WBC в полусреднем весе между чемпионом Марио Барриосом и эпатажным Райаном Гарсией. Удивительно, но Гарсия снова будет боксировать за титул чемпион мира, и это несмотря на то что у него в последних четырёх поединках два поражения, а один бой признан несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста. Тем не менее Гарсия пользуется огромной популярностью среди фанатов, и, вероятно, именно этот факт позволяет ему получать большие бои. Теперь он будет претендовать на титул WBC в полусреднем весе, которым владеет Марио Барриос. У Барриоса тоже дела идут не лучшим образом, в последних двух поединках он отбоксировал вничью с Абелем Рамосом и Мэнни Пакьяо, сохранив при этом титул.

В ночь с 21 на 22 февраля. Ричардсон Хитчинс – Оскар Дуарте

На турнире по боксу в Лас-Вегасе состоится титульный бой в первом полусреднем весе. Действующий обладатель пояса IBF Ричардсон Хитчинс проведёт добровольную защиту титула против Оскара Дуарте. Хитчинс – один из лучших боксёров в своём дивизионе, в его активе идеальный послужной список из 20 побед без поражений. В последнем бою Ричардсон в восьмом раунде финишировал Джорджа Камбососа-младшего – бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. У Оскара Дуарте не такой идеальный рекорд – 30-2-1. В последний раз он проиграл Райану Гарсии в 2023 году, с тех пор одержал четыре победы и получил большой шанс. У мексиканца 23 победы нокаутами, бить он точно умеет, так что у Хитчинса не будет лёгкой прогулки.

В ночь с 21 на 22 февраля. Гэри Антуан Расселл – Энди Хираока

В Лас-Вегасе пройдёт ещё один титульный бой в первом полусреднем весе. Действующий обладатель пояса WBA Гэри Антуан Расселл проведёт защиту против Энди Хираоки. Гэри — мощный нокаутёр для своего дивизиона, из 18 победных поединков 17 он завершил досрочно. Но и в соперниках у него парень, который умеет плотно бить: у Хираоки идеальный рекорд 24-0, при этом 19 побед одержаны нокаутами — максимально яркая афиша.