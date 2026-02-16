UFC составила кард турнира в Белом доме

Генеральный директор бойцовского промоушена UFC Дана Уайт заявил, что кард турнира в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США), уже составлен.

«У нас есть два разных варианта и матчмейкинг уже проведён. Мы закончили с кардом в Белом доме на прошлой неделе. Сколько будет титульных боёв? Я ничего не буду говорить», — сказал Уайт на пресс-конференции после боксёрского турнира Zuffa Boxing 3 в Лас-Вегасе.

Ранее действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о готовности выступить на турнире в Белом доме.