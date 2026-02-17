Объявлено, когда и где подерутся Майк Тайсон и Флойд Мейвезер

Американские боксеры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут поединок 25 апреля в ДР Конго, сообщает журналист Майк Коппинджер в соцсетях.

© Матч ТВ

Ранее было объявлено, что боксерский поединок Тайсона и Мейвезера запланирован на весну 2026 года.

— Мы услышали об этом пару месяцев назад, было объявление без подробностей. Я начал сомневаться, состоится ли это вообще. Потом мы начали слышать о поединке Мейвезера и Пакьяо. Но теперь мне сказали, что это случится. Выставочный бой Мейвезера и Тайсона состоится 25 апреля в ДР Конго, — сказал Коппингер во время программы InsideRingShow.

Тайсону 59 лет. Последний бой он провел в ноябре 2024 года, когда проиграл решением судей блогеру и боксеру Джейку Полу. Мейвезер, которому сейчас 48, в июне того же года в показательном бое встретился с Джоном Готти‑третьим, победитель не был объявлен.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории, на профессиональном ринге он одержал 50 побед и потерпел семь поражений. Мейвейзер — экс‑чемпион мира в пяти весовых категориях, на его счету 50 побед в 50 поединках.