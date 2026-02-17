Экс-чемпион UFC резко высказался в адрес Федора Емельяненко

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский резко высказался в адрес легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«Хотел бы я провести реванш с Фёдором в кулачке? Да, всегда пожалуйста. Как мой друг Дима говорит: «Ни два, ни полтора. Ни му, ни кукареку». Конечно, давайте. Я за этот слух [что Емельяненко будет драться с Мирко КроКопом по боксу] уже два года слышу, полгода точно. Емельяненко же зассал со мной драться. С Мирко, может быть, подерётся, и, скорее всего, не в России. Хочу ли драться с КроКопом? Нет, хочу с Фёдором», – сказал Орловский, отвечая на вопросы фанатов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Фёдор и Андрей ранее встречались в бою. Их поединок состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который прошёл 24 января 2009 года в Анахайме (США). Бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего Императора нокаутом в первом раунде.