Усик высказался о коррупции на Украине

Коррупционные скандалы являются большой проблемой Украины, замешанным в них стоит уйти со своих должностей. Такое мнение в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

"Коррупционные скандалы - это большая проблема, - сказал он. - Мы должны усердно работать. А если вы плохо относитесь к Украине - уходите прочь. Может, на линию фронта, не знаю куда. Но вы не должны так работать, если не работаете для людей".

10 ноября прошлого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором следствие назвало друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, который успел выехать с Украины за несколько часов до обысков.

Обнародование материалов дела привело к отставке нескольких министров, к увольнению главы офиса и друга Зеленского Андрея Ермака и временно парализовало работу парламента. При этом сообщалось, что опубликованы не все материалы расследования, что в деле могут появиться новые имена высших должностных лиц, что расследование ведется не только в сфере энергетики - внимание следствия привлекли, в частности, оборонные закупки.