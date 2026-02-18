Усик вступился за Украинскую православную церковь

Гонения и давление на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины ударяет по народу страны, разделять людей на две стороны недопустимо. Такое мнение в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

© Соцсети

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года. Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности канонической УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года он лишил предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия украинского гражданства.

Пранкеры, представившись "президентом Польши", напомнили Усику, что республиканцы в США обеспокоены ситуацией на Украине вокруг православной церкви, и спросили, видит ли он проблему в этом.

"Я православный, и это плохая ситуация, - сказал Усик. - Я молюсь в своей церкви, но одной [церкви] они дают больше возможностей, а другой - меньше. Я думаю, это удар для нашего народа, это большая проблема. Нельзя разделять людей. Мы разделяем людей на две стороны, и это большая украинская проблема. Не трогайте людей. Мы должны работать вместе, а не разделять народ".

Усик владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В ноябре он отказался от пояса по версии Всемирной боксерской организации и утратил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 39-летний спортсмен одержал 24 победы (15 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.