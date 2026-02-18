Усик допустил, что мог бы стать президентом Украины

39-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) не исключил, что мог бы занять пост президента Украины.

Представившийся «президентом Польши» пранкер спросил спортсмена, не рассматривает ли он трудности в Украине как шанс стать президентом в следующий раз, чтобы решить эти проблемы.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание», — приводит слова Усика ТАСС.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.