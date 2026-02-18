Усик жестко высказался о президенте Международной ассоциации бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом высказался о президенте Международной ассоциации бокса (IBA) Умаре Кремлёве. Пранкеры представились Усику президентом Польши.

«Это нехороший парень. Этот парень как змея», — сказал Усик на видео.

Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. До этого он был генеральным секретарём Федерации бокса России.

Ранее Александр выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине, отметив, что ситуация является непростой.