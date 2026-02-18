Усик озвучил позицию по отношению к российским спортсменам

Александр Усик обозначил позицию по отношению к российским спортсменам
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом поделился мнением о спортсменах из Российской Федерации. Пранкеры представились Усику президентом Польши.
– Что вы думаете о русских, российских спортсменах?
– Послушайте, у меня с этим нет проблем, моё мнение. Я должен тренироваться, я должен побеждать. Если спортсмен, который просто тренируется и работает, это нормально. Я буду тренироваться, я буду заниматься боксом, я буду побеждать», — сказал Усик на видео.
Ранее Усик выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине.