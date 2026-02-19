Эрнандес ответил на расистские заявления Стрикленда

Американский боец UFC Энтони Эрнандес ответил на расистские заявления бывшего чемпиона лиги, его соотечественника Шона Стрикленда.

В январе Стрикленд опубликовал в своих социальных сетях исправленную векрсию постера своего поединка с Энтони, на котором он предстал в роли агента Иммиграционной и таможенной службы США, а Эрнандеса — в роли незаконного латиноамериканского мигранта.

«Честно говоря, я посмеялся, когда увидел это дерьмо. Я подумал: если это всё, что вы можете мне внушить, то меня ждёт долгая ночь. Меня это не пугает. Да, это ужасно, и мне не нравится видеть такое. Мне не нравится, что моим людям приходится через такое проходить, но это, жизнь, это реальность. Некоторые люди просто мерзавцы и любят об этом говорить. Я не думаю о том, чтобы нокаутировать его в первом раунде. Не против помучать ублюдка все 25 минут. Мне нравится причинять людям боль, как бы ужасно это не звучало», — приводит слова Эрнандеса MMAFighting.

Поединок Стрикленд – Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Эрнандес в августе на UFC on ESPN 72 победил удушающим приёмом грузина Романа Долидзе.