Экс-претендент на титул UFC назвал пять любимых бойцов ММА

Бывший претендент на титул UFC Йоэль Ромеро рассказал о своих пятерых любимых бойцах смешанных единоборств (ММА).

«Я очень сильно уважаю Джона Джонса, Фёдора Емельяненко, Жоржа Сен-Пьера, Андерсона Силву и Хабиба Нурмагомедова», — сказал Ромеро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ромеро за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 23 поединках, в которых одержал 16 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Ромеро сказал, кто, по его мнению, может составить конкуренцию действующему обладателю титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянину Исламу Махачеву.