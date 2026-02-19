Махачев дал наставление молодым бойцам

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что молодым спортсменам необходимо продвигать свои бои и быть интересным для зарубежной публики.

По его словам, публике неинтересно смотреть просто за победами — нужно показывать яркий и зрелищный стиль.

«Дагестанцы, которые просто побеждают, но при этом не говорят на английском, не продают бои, не раскачивают — такие бойцы уже малоинтересны для UFC. Кто-то то выигрывает, то проигрывает — уже не видит себя чемпионом, но просто делает шоу, идет на все уступки. И таким бойцам дают много боев, хорошие гонорары, чаще ставят их на турниры», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.