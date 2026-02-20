Экс-чемпионка UFC отреагировала на слова Стрикленда

Аманда Нуньес отреагировала на слова Стрикленда: «Прекращай плакать»
Бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес отреагировала на слова Шона Стрикленда.
Ранее Стрикленд заявил: «Самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке».
«Мы делаем все, что он сказал, и, вдобавок ко всему, мы тоже бойцы. Girl Power. Прекращай плакать», – написала в социальных сетях Нуньес.
Профессиональный рекорд Нуньес в ММА – 23-5. В течение карьеры она владела поясами UFC легчайшей и полулегкой категорий.