Экс-чемпионка UFC отреагировала на слова Стрикленда

Аманда Нуньес отреагировала на слова Стрикленда: «Прекращай плакать»

Бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес отреагировала на слова Шона Стрикленда.

Ранее Стрикленд заявил: «Самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке».

«Мы делаем все, что он сказал, и, вдобавок ко всему, мы тоже бойцы. Girl Power. Прекращай плакать», – написала в социальных сетях Нуньес.

Профессиональный рекорд Нуньес в ММА – 23-5. В течение карьеры она владела поясами UFC легчайшей и полулегкой категорий.

