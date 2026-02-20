Отец Тайсона Фьюри выступил против его возвращения на ринг

Джон Фьюри, отец двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, выступил против возвращения сына на профессиональный ринг.

«Я всё ещё недоволен его решением вернуться на ринг. Он добился всего за свою карьеру. Он двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, заработал кучу денег. Ему нечего доказывать, но он снова возвращается. Не понимаю, что происходит. Честно, не понимаю, но ему нужно остановиться», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.

Напомним, 11 апреля в Лондоне (Великобритания) Фьюри сразится с россиянином Арслабеком Махмудовым.