Стрикленд: Чимаев способен творить всякое, но только когда у него за спиной 10 чеченцев

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд высказался о раскритиковал действующего обладателя титула в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Чимаев — такой парень. Он способен творить всякое, но только когда у него за спиной 10 чеченцев. Да, он очень старается на тренировках, он умеет драться, он чемпион мира… Но тот факт, что ты умеешь драться, не делает тебя мужчиной. Есть моменты, где дракой нельзя ничего решить», — приводит слова Стрикленда Bloody Elbow.

В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.