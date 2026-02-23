Американский боксер упал в обморок во время перерыва после первого раунда

Американский боксёр Джозеф Джордж упал в обморок во время перерыва после первого раунда против своего соотечественника Атифы Оберлтона — об этом сообщили в ESPN.

© Московский Комсомолец

Происшествие случилось на вечернем матче в Детройте и было зафиксировано камерами прямого эфира. В ходе первого раунда спортсмены случайно столкнулись лбами. Джордж завершил раунд, затем сел на стул в своём углу, ожидая указаний от тренера, однако внезапно потерял сознание и упал.

Позже боксёр пришёл в себя, но продолжить бой не мог — ему было присуждено поражение из-за технического нокаута. По данным его тренера Хайлona Уильямса, Джорджа доставили в больницу, где провели МРТ; сейчас состояние спортсмена стабильное.