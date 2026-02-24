Емельяненко рассказал о проблемах с мотивацией

Емельяненко – о мотивации: «У меня никогда не было с этим проблем. Желание тренироваться только разгоралось»
Экс-боец MMA Федор Емельяненко заявил, что никогда не имел проблем с мотивацией.
«У меня с первой тренировки только разгоралось желание тренироваться. Никогда не стоял вопрос мотивации – это [спорт] было и остается моим любимым делом. Поэтому я с ребятами на тренировках, все время хочу с ними побороться, что-то им передать и что-то себе доказать. Бывают трудные, очень тяжелые периоды, но нужно взять себя в руки. Начинаешь с легкого кросса. Потом, как печка, раскаляешься – и вперед, с песней. Когда видишь, что ничего не получается, нельзя сломаться. Надо понимать, что это временно. Мы проходим периоды подготовки, должны держаться на своем уровне. Не должны уйти без результата», – сказал Емельяненко.
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании: «Спокойно жду судебного процесса, который позволит раскрыть правду»
Тимур Гурцкая: «Илюхина полностью захватила власть в «Зените», поставив своего генерального директора и снеся Медведева»
Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании: «Спокойно жду судебного процесса, который позволит раскрыть правду»
Тимур Гурцкая: «Илюхина полностью захватила власть в «Зените», поставив своего генерального директора и снеся Медведева»
Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»