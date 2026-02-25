Майкл Пейдж раскритиковал Дану Уайта

14-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе британец Майкл Пейдж выступил с критикой новой структуры Zuffa Boxing и 15-миллионного контракта, предложенного Конору Бенну. По мнению 38-летнего бойца, президент организации Дана Уайт больше ценит новичков, в то время как ветераны промоушена остаются без средств.

«Это не то, чему я рад. То, как высоко он [Уайт] ценит людей со стороны, а не тех, кто строил его репутацию, это просто расстраивает, если честно. Это скорее разочарование, и на этом я остановлюсь. Я люблю Конора Бенна, но он даже близко не лучший в своём деле. Я ненавижу слышать истории о бойцах, которые достигают вершины карьеры в UFC и всё ещё остаются без гроша. Этого просто не должно существовать. Люди жаловались на это: Фрэнсис Нганну был чемпионом мира в тяжёлом весе и остался без денег, занимал у своего друга Камару Усмана. Почему он вообще оказался в такой ситуации? Вот в чём вопрос для меня», — заявил в прямом эфире шоу The BITB.